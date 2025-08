Dólar cai a R$ 5,48, e Bolsa tem alta em dia de tarifaço e balanços

Desvalorização frente ao real segue linha global. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, recuava 0,37%, aos 98,39 pontos no mesmo horário, enquanto o euro comercial avançava 0,13%, a R$ 6,379.

Bolsa de Valores abre em alta. Às 10h18, o principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 1,04%, aos 134.535 pontos. Nesta quarta-feira (5), o Ibovespa fechou em leve alta de 0,14%, aos 133.151 pontos.

As bolsas asiáticas fecharam em sua maioria em alta em um pregão moderado. O índice de referência Nikkei 225 do Japão subiu 0,6%. O S&P/ASX 200, da Austrália, avançou 0,8%. O Kospi, da Coreia do Sul, ficou praticamente estável, com alta de menos de 0,1%. O Hang Seng de Hong Kong fechou estável, enquanto o Xangai Composto avançou 0,8%.

O que está no radar do mercado

Tarifaço dos EUA começa a valer hoje. Entrou em vigor hoje a nova tarifa de importação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida foi oficializada por ordem executiva do presidente Donald Trump no dia 30 de julho. Embora produtos como suco de laranja, petróleo, minérios e aeronaves tenham sido isentos da sobretaxa, itens importantes como carne bovina e café, pilares da pauta exportadora do Brasil, ficaram de fora da lista de exceções.

Brasil prepara pacote. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que ainda vê espaço para negociação com Washington, principalmente em relação à carne e ao café, por também impactarem o consumidor americano. Segundo ela, o impacto nos preços pode levar os EUA a recuarem, mesmo que sem anunciar formalmente, para não "demonstrar fraqueza". O governo brasileiro promete recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio) e anunciará ainda hoje um pacote de medidas para minimizar os impactos, incluindo crédito subsidiado e estímulo às exportações.