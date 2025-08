Haddad diz que oposição atrapalha país e que teme ação de Eduardo nos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a oposição está atrapalhando o país e pediu que empresários e governadores trabalhassem para distender as tensões entre o Brasil e os EUA. Haddad também falou sobre o plano de ajuda a empresas afetadas pelo tarifaço e que já tem reunião marcada com o secretário do Tesouro dos EUA.

O que aconteceu

Haddad afirmou que se preocupa com a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA. "Confesso preocupação com a ação da família Bolsonaro nos Estados Unidos. Hoje tem uma entrevista muito forte da família Bolsonaro, do Eduardo, ameaçando agora o Congresso Nacional e dizendo que o empresariado brasileiro do agro não está em contato com ele pedindo um arrefecimento das tensões entre os dois países", afirmou em entrevista coletiva na manhã de hoje.