Mais 6 estados dos EUA proíbem compra de refrigerantes com vale-alimentação

Somando todos os estados, que agora são 12, a mudança impactará aproximadamente 8,5 milhões de pessoas. Antes dessas isenções, os beneficiários do SNAP podiam comprar qualquer alimento, exceto álcool, tabaco, alimentos quentes e preparados, além de produtos de cuidados pessoais.

Bebidas açucaradas são atualmente a principal compra feita pelos beneficiários do SNAP. Segundo Brooke Rollins, secretária de Agricultura dos Estados Unidos, o objetivo do programa é ajudar famílias a complementar seus orçamentos para adquirir 'alimentos nutritivos essenciais para a saúde e bem-estar'.

Desde minha confirmação, nosso departamento tem incentivado os estados a pensar de forma diferente e criativa sobre como resolver os muitos problemas de saúde que afetam os americanos. Uma maneira é não permitir que benefícios financiados pelos contribuintes sejam usados para comprar itens não saudáveis como refrigerantes, doces e outros alimentos prejudiciais Brooke Rollins, secretária de Agricultura dos Estados Unidos, em comunicado oficial

Por anos, o SNAP usou dinheiro dos contribuintes para financiar refrigerantes e doces — produtos que alimentam as epidemias de diabetes e doenças crônicas na América. Essas isenções ajudam a colocar alimentos reais no centro do programa e capacitam os estados a liderarem a proteção da saúde pública. É assim que tornamos a América saudável novamente Robert F. Kennedy Jr., secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos

Quais alimentos estarão proibidos?

Alimentos não saudáveis, ou "junk food", geralmente referem-se a alimentos com muitas calorias, mas pouco valor nutricional. As novas isenções, embora diferentes para cada estado, significam que, a partir de 2026, certos tipos de alimentos não poderão mais ser comprados usando os cartões de benefícios, que são carregados mensalmente.