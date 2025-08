Norte e Nordeste serão as regiões mais afetadas pelo tarifaço, diz FGV Ibre

O pesquisador do FGV Ibre Flávio Ataliba, autor do estudo, deu detalhes em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Quando você tem uma região com uma pauta com poucos produtos direcionada ao mercado americano, o tarifaço evidentemente vai incidir sobre esses poucos produtos e a capacidade de reação para outros mercados acaba sendo menor.

Na produção de frutas, que além da questão que aquelas frutas podem estragar se não tiver rapidamente um outro mercado, você tem uma perda de renda imediata para pessoas de baixa qualificação que têm a vida ligada diretamente àquela produção.

E isso é o que preocupa o aumento na vulnerabilidade daquelas regiões mais pobres, com densidades produtivas mais frágeis, como a região Norte e a região Nordeste, que potencialmente esse tarifaço possa ampliar os efeitos das desigualdades regionais.

Flávio Ataliba, pesquisador do FGV Ibre

Nas regiões Sul e Sudeste, as exportações possuem alto valor. Já o Centro-Oeste deve ser a região menos impactada pelo tarifaço de Trump, ainda de acordo com o estudo do FGV Ibre.

