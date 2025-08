Novo fundo de investimentos levará crédito a empreendedores na Amazônia

Os investimentos voltados para a região da Amazônia começaram a ser estruturados no final de 2024. Atualmente, a empresa está finalizando a captação da cota subordinada e iniciando a estruturação do veículo. O objetivo é que o fundo já esteja rodando para a COP 30, 30ª Conferência das Partes da UNFCCC que ocorrerá em Belém, PA, em novembro. "Queremos que o investidor entenda que um investimento de impacto não é doação, tem como ficar de pé", afirma.

Investimentos e filantropia

A inovação é o mix do capital do fundo. O fundo tem a cota subordinada, de dinheiro filantrópico vindo de doações de empresas e pessoas endinheiradas, e a cota sênior, para investidores tradicionais. A estrutura do fundo de impacto Estímulo é de um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios).

Se o fundo tiver prejuízo, quem perde são os cotistas subordinados. Assim, os investidores podem ter mais segurança. A cota subordinada do Fundo Brasil rendeu a inflação em 2024. Para os investidores sênior, o rendimento é de 105% do CDI.

Parte dos parceiros também oferece serviços de maneira pró-bono. A gestora do fundo é a Galápagos, que realiza esse trabalho de forma pró-bono. O escritório Pinheiro Neto estabeleceu a estrutura legal do fundo, e o Serasa e a Neoway são parceiros para acessar dados de crédito e de inteligência. A Iugu, uma fintech de serviços bancários, desenvolveu a programação necessária para a primeira versão do website do Estímulo. A KPMG contribuiu com a contabilidade financeira, entre outros parceiros.

Começou na pandemia

A empresa começou em 2020, com investimento de R$ 60 milhões. A iniciativa partiu de Eduardo Mufarej, ex-sócio da Tarpon, fundador da Good Karma Partners e líder no Just Climate - braço de empresa de investimentos que tem Al Gore, ex-vice-presidente americano e ativista ambiental como sócio.