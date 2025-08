Brasil busca pressão de governadores dos EUA contra tarifaço de Trump

Uma das principais alternativas é a China. Principal parceiro comercial do Brasil, o país importou do Brasil US$ 136,3 bilhões em produtos em 2024. "Uma boa alternativa para esse momento, para muitos produtos. A China é extraordinária."

O desafio é a diversificação de produtos. Segundo a própria Apex, 80% das importações do país são concentradas em três itens: soja (US$ 40 bilhões), petróleo (US% 20 bilhões) e minério de ferro (US$ 20 bilhões). "[Por isso] é muito importante o comércio com os Estados Unidos e com a Europa: pelo volume e pela qualidade também do comércio", avaliou.

Impacto do tarifaço

O governo federal estima que 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão impactadas pelo tarifaço. Isso representa que um total de US$ 14,5 bilhões em vendas externas de produtos brasileiros para o mercado americano passará a ser taxado em 50%.

Ficarão fora da nova taxação 44,6% dos produtos vendidos para os EUA. A fatia corresponde, segundo a governo, a US$ 18 bilhões, levando em conta as vendas do ano passado. Número está próximo ao que havia sido estimado pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), de 43,4%.