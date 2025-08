Quem são os 10 jovens mais ricos do mundo hoje, segundo a Forbes

Os 10 bilionários mais jovens do mundo

1. Johannes von Baumbach

Idade: 20 anos

Fortuna: US$ 5,7 bilhões de patrimônio líquido (R$ 31,2 bilhões)

País: Alemanha

O jovem é parte da família dona da Boehringer Ingelheim. A empresa foi fundada em 1885 pelo químico Albert Boehringer. A vida da empresa começou com o fornecimento de matérias-primas para a indústria têxtil e alimentícia e, com o passar dos anos, o negócio cresceu e hoje conta com 53 mil funcionários no mundo todo. Johannes esquia de forma profissional na Áustria desde 2015, quando tinha 9 anos.

2. Clemente Del Vecchio