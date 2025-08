Saiba quando será pago o 4º lote de restituição do Imposto de Renda

Quem tem prioridade na restituição do IR?

Os primeiros a receber os valores são os contribuintes mais velhos. Pessoas com 80 anos ou mais aparecem no topo da lista de pagamentos. Logo depois, vêm os cidadãos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e indivíduos diagnosticados com doenças graves. Em casos de critérios empatados, tem preferência quem enviou a declaração antes.

Ordem de prioridade para recebimento

Contribuintes com 80 anos ou mais Pessoas a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves Contribuintes cuja principal renda venha do trabalho como professor Quem usou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX Demais declarantes

Como verificar a situação da restituição?

Para saber se será contemplado no quarto lote, o contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal. No portal, é necessário preencher um pequeno formulário com o número do CPF, a data de nascimento e selecionar o ano-base de 2025.