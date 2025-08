Trump determina taxa extra de 25% para Índia, e tarifa total chega a 50%

Diz também que o fato de a Índia comprar o petróleo russo e depois revendê-lo, permite que a economia da Rússia "financie suas agressões" à Ucrânia. O documento diz ainda que Trump está usando a tarifa para "dissuadir países de apoiar a economia russa". Diz ainda que os EUA vão identificar quais outros países importam petróleo da Rússia e recomendar novas ações do presidente se necessário.

O governo indiano havia classificado a ameaça de Trump de aumentar as tarifas devido à compra de petróleo russo como "injustificadas". O país também criticou os EUA por impor as tarifas, argumentando que os EUA continuam fazendo negócios com a Rússia.