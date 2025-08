EUA vão tarifar chips importados em 100%, diz Trump

[Vamos cobrar] Tarifa de 100% sobre todos os chips e semicondutores que chegam aos Estados Unidos.

Donald Trump

Brasil será pouco afetado porque consome mais eletrônicos do que vende. O Brasil exportou US$ 8,5 milhões em semicondutores no ano passado, contra US$ 9,2 milhões em 2023, segundo o Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Ja as importações foram bilionárias. Em 2024, o Brasil importou R$ 6,3 bilhões em semicondutores.