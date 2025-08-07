Amanda Klein: Decisões exageradas do STF turbinam oposição

Decisões exageradas do Supremo Tribunal Federal ajudaram a inflamar parlamentares da oposição, que realizaram um motim no Congresso e tentaram impedir o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), de assumir o controle da mesa do plenário, analisou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

O estado de anomia vem tomando conta da política, da justiça e das relações entre países. O motim encenado nos últimos dois dias pela oposição no parlamento resultou em cenas que lembravam simbolicamente o 8 de janeiro, com policiais legislativos a postos para fazer valer a retomada dos trabalhos no legislativo e o plenário transformado em bunker, sem acesso da imprensa ou de assessores dos deputados.