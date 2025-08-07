Bolsa Família de agosto: consulte calendário com as datas de pagamento

O governo federal definiu o cronograma de depósitos do Bolsa Família para o mês de agosto. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, os valores começarão a ser liberados na segunda quinzena do mês.

Como será o pagamento?

As liberações seguem a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada.

A única exceção acontece em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que as famílias recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.