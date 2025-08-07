'Fama através do medo', diz CEO de clínica de vacinas sobre fake news

Interior ainda é um excelente modelo de negócio, pelo acesso, por evitar que a pessoa tenha que se deslocar para fazer a vacinação. Rosane Argenta

Entre a fundação das clínicas Saúde Livre em 2012 até 2015, a empresa tinha cinco clínicas próprias, todas elas entre o interior do Mato Grosso e a capital do estado. O foco era nas vacinas complementares ao que o Plano Nacional de Imunizações oferece, uma questão que a família da própria empresária já enfrentou.

Ao tentar reforçar a vacinação da filha do casal, a experiência negativa abriu o olho de Rosana para a falta de opções na cidade onde o casal morava. O histórico da família na área da saúde bucal do lado de Rosana e da cardiologia do seu sócio facilitou o início do negócio.

O casal dividia um espaço com diferentes salas para atendimento de saúde na cardiologia e na área de cirurgia odontológica. Com as adequações necessárias que o setor de vacinação exige, eles dispensaram a necessidade de alugar um novo espaço e contaram com a experiência de uma enfermeira que usou seu conhecimento sobre protocolos de vacinação. Em cerca de três meses, o casal recuperou o investimento inicial.

A primeira franquia surgiu em Belém do Pará, em 2017, cinco anos após a primeira unidade da clínica de vacinação.