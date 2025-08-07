Embraer investe na Índia para buscar um dos maiores negócios da história

A fabricante brasileira de aeronaves Embraer está investindo para estabelecer operações na Índia de olho no que pode ser um dos maiores negócios da sua história: a venda de até 80 cargueiros militares KC-390 para a Força Aérea indiana. O valor estimado de cada avião desse modelo é de US$ 150 milhões (cerca de R$ 820 milhões pela taxa de câmbio de hoje).

O que aconteceu

A Embraer está inaugurando um escritório de representação em Nova Delhi, capital da Índia. Anunciado em maio, deve começar em breve a receber fornecedores, clientes e interessados em comprar suas aeronaves. A fabricante de aviões abriu neste ano uma filial no país.

Ao aumentar sua presença na Índia, a Embraer quer aproveitar as capacidades locais e se aproximar de potenciais parceiros no país. Além de engenheiros indianos com conhecimento em software para auxiliar a empresa brasileira no desenvolvimento dos sistemas de suas aeronaves, estão no foco da Embraer fabricantes locais de peças e componentes aeronáuticos.