Projeto que amplia isenção do IR para R$ 5.000 ainda tramita

Isenção para quem ganha R$ 5 mil

O texto aprovado hoje não é o mesmo da proposta que pretende isentar de IR quem ganha até R$ 5 mil. Esse projeto ainda precisa ser discutido na Câmara, e está sob relatoria do deputado Arthur Lira (PP-AL).

A previsão é votar a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil em agosto. Antes do recesso parlamentar, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o projeto seria a prioridade da Casa no segundo semestre.

A proposta foi aprovada em julho na comissão especial da Câmara criada para discutir mudanças no Imposto de Renda. O relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL) prevê que a perda de arrecadação seja compensada taxando pessoas com remuneração a partir de R$ 50 mil por mês. Agora precisa ser aprovado no plenário da Casa.

O relatório aprovado trouxe algumas mudanças propostas pelo relator Arthur Lira. O texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes.

Cálculos estimam que a isenção significa perda de arrecadação anual de R$ 25,5 bilhões. A legislação obriga a apontar uma fonte de compensação para cada queda de receita. Lira manteve a sugestão do governo de cobrar de quem ganha mais.