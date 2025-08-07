Brasil precisa menos de petróleo russo que Índia, diz ex-chefe da Petrobras

Jean Paul Prates, ex-senador da República e ex-presidente da Petrobras, disse hoje que é muito mais fácil para o Brasil substituir a importação de petróleo da Rússia do que para a Índia, que ontem sofreu a imposição, pelos Estados Unidos, de uma sobretaxa de 25% sobre os produtos vendidos para o mercado norte-americano em retaliação à sua compra de óleo russo. Essa sanção levantou discussões sobre a possibilidade de o Brasil ser penalizado pelos EUA por também importar petróleo da Rússia.
Prates conversou com jornalistas antes de participar de um fórum de negócios realizado pelo grupo empresarial Lide, do ex-governador paulista João Doria, em Mumbai, na Índia.
O que aconteceu
Prates afirmou que, embora os dois países estejam sofrendo com taxações punitivas dos EUA, é necessário diferenciar o caso da Índia do Brasil. O petróleo da Rússia é importado pela Índia há muito tempo e corresponde a cerca de 70% do combustível consumido pelo país, e uma das duas principais refinarias indianas tem um importante sócio russo. Já o Brasil passou a importar diesel da Rússia a partir da invasão da Ucrânia, quando o país de Vladimir Putin passou a sofrer restrições internacionais para vender seu petróleo e o produto ficou "micado" e muito barato.
O diesel russo e de outros países é importado por algumas refinarias privadas localizadas em partes do Brasil onde o combustível da Petrobras não chega com o melhor preço, de acordo com Prates. Essa compra é feita especialmente no Maranhão e na região Norte do país. Muitas vezes, o petróleo russo é comprado por empresas (tradings) de outros países, como Suíça e EUA, e revendido para o Brasil.
O Brasil também importa petróleo de refinarias europeias, do Caribe e da África, segundo o ex-presidente da Petrobras. Assim, existe bastante suprimento no mercado para eventualmente substituir o petróleo russo.
Não se sabe, porém, se o Brasil também será sancionado por causa da compra de petróleo russo e se será necessário interromper essa importação, na opinião de Prates. É preciso fazer uma análise aprofundada da situação para não prejudicar a operação de quem negocia esse combustível no país nem deixar um mercado desabastecido.
Justificativas para a guerra comercial
Na opinião de Prates, o petróleo russo e o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado são usados pelos EUA como desculpas para sobretaxar comercialmente a Índia e o Brasil quando o seu objetivo, na verdade, é atingir o Brics. O grupo -- que tem como fundadores também a China, a Rússia e a África do Sul, está afrontando a hegemonia norte-americana e despertando a ira do presidente Donald Trump.
Nenhuma potência do mundo, na história, perdeu espaço sem brigar, sem lutar e sem tentar exercer o poder, às vezes até de forma exagerada e desproporcional ao que normalmente vinha fazendo. Então, da Pax americana, hoje sobrou fazer uma guerra comercial com os países e esperar que eles reajam das formas que puderem.
Jean Paul Prates, ex-senador e ex-presidente da Petrobras
* A jornalista viajou à Índia a convite do Lide.
