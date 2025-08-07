Líder do Fórum de CEOs: Brasil precisa ter iniciativa em negociação com EUA

Nós já fizemos uma série de sugestões para o governo, o nosso contato sempre é o ministro e vice-presidente Alckmin, que tem se mostrado extremamente disponível, nós temos bastante diálogo com ele, e a gente pretende agora, passada essa pressão do 1º de agosto, negociar.

Marco Stefanini, copresidente do Fórum de CEOs Brasil-EUA

Na avaliação de Stefanini, é fundamental que o presidente Lula (PT) e Donald Trump conversem sobre as tarifas, como aconteceu nas tratativas dos Estados Unidos com outros países.

Grandes problemas exigem a participação do número 1 de cada entidade, de cada país e cada empresa. Se você analisar as últimas negociações, Japão, comunidade europeia, Inglaterra, teve a participação direta dos presidentes e dos líderes políticos de cada país.

O contato dos dois presidentes com certeza é fundamental. O que a gente defende é construir essa ponte até chegar nesse contato. Sem dúvida, um contato entre os presidentes sempre vai ajudar. Não vai ser ruim, até porque a gente viu isso nas outras negociações que estão ocorrendo nos últimos 30 dias.

Marco Stefanini, copresidente do Fórum de CEOs Brasil-EUA

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.