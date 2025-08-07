MP aprovada na Câmara deve agilizar benefícios do INSS: o que muda?

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), aprovou a MP do INSS. A Medida Provisória 1296/25 foi publicada no Diário Oficial da União em 15 de abril de 2025 e agora precisa ser aprovada no Senado até 11 de agosto para não caducar. Um ato dos ministérios da Previdência Social, da Gestão e Inovação e da Casa Civil vai dispor sobre os procedimentos para a operação do programa, em relação à adesão dos servidores, o monitoramento das metas, a definição de prioridades para a análise dos processos e a fixação de limite de pagamento das parcelas.

Funcionários responsáveis pela análise receberão mais. O programa estimula o trabalho extra de servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social na análise e perícia em processos de revisão e reavaliação de benefícios previdenciários e assistenciais. A previsão é de pagamentos extraordinários de R$ 68 para funcionários do INSS e R$ 75 para a perícia médica federal para cada processo finalizado.

Há teto para pagamento extra. Portaria que regulamentou a MP limita o valor a receber anualmente pelo primeiro grupo em R$ 17.136,00 e o valor para o segundo grupo em R$ 18.900,00. Em todos os casos, os valores, somados à remuneração normal, não poderão passar do teto do funcionalismo, atualmente R$ 46.366,19.

INSS e a Perícia Médica Federal. O programa faz uma revisão de aposentadorias, análise de auxílios (como auxílio-doença) e avaliação de benefícios assistenciais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Inicialmente, o programa tem duração de 12 meses. Há possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.

Governo espera reduzir tempo de análise. A expectativa também é de gerar uma economia de até R$ 5 bilhões aos cofres públicos.