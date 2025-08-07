Quem são as dez mulheres mais ricas do mundo hoje, segundo a Forbes

Herdeira do Walmart, Alice Walton, de 75 anos, é a mulher mais rica do mundo na atualidade, segundo lista em tempo real da revista Forbes.

O que aconteceu

Alice é a única filha do fundador do Walmart, Sam Walton. Ela tem três irmãos, todos herdeiros da rede varejista que tem lojas no mundo todo. Contudo, após a morte do pai, em 1992, ela decidiu não se envolver nos negócios da família, ao contrário dos irmãos Robson Walton, John T. Walton e Jim Walton.

Alice Walton é a 16ª pessoa mais rica do mundo. Segundo a Forbes, a sua fortuna é de US$ 111,7 bilhões (cerca de R$ 610,8 bilhões), mesmo longe dos negócios.