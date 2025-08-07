Plano para socorrer afetados por tarifaço está com Lula e sai até dia 12

O plano será voltado às empresas "mais afetadas". "As que têm uma exportação maior para os Estados Unidos", disse ele. "Porque a vida continua, e as empresas têm compromissos a serem cumpridos, garantindo o emprego e a atividade produtiva."

A outra missão ainda será "diminuir ou excluir ao máximo essa alíquota". "O diálogo, a gente nunca pode desistir. É perseverar, resiliência, mostrar que se é um perde-perde é uma coisa ruim também para os Estados Unidos, que vai encarecer os produtos americanos", afirmou sobre a tarifa de 50% (10% em abril e 40% a partir de agora).

O acordo com os EUA deve tratar dos motivos não tarifários para a sobretaxa. "Se tem problema não tarifário, vamos sentar, conversar e resolver. Data center, big tech, minerais estratégicos... Você pode construir uma pauta de conversa, entendimento para superar esse problema. Nós não criamos, mas vamos trabalhar para resolver", concluiu.

Uma reunião virtual está marcada para quarta-feira (13). O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que vai conversar com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para tratar do tarifaço. "Temos que normalizar as relações com informação e bons argumentos. E separar a discussão política, que não tem nada a ver com o Executivo federal brasileiro", disse.

Tarifaço já vale

A sobretaxa começou a valer ontem (6) no Brasil. Os 50% sobre a importação de produtos nacionais respeitará algumas datas descritas no decreto que o presidente americano Donald Trump publicou no dia 30 de julho.