Tirar CNH é mais caro no RS, e mais barato na PB; veja valores por estado

O Ministério dos Transportes divulgou um ranking com o custo médio para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nos 26 estados do Brasil, além do DF. O órgão do governo federal tomou como base a categoria AB, que inclui carro e moto.

O que aconteceu

O valor para tirar a carteira de habilitação (CNH) no Brasil apresenta uma grande oscilação entre os estados. A variação chega a quase R$ 3 mil (veja mais abaixo).

O Rio Grande do Sul tem a CNH mais cara do país, com custo médio de R$ 4.951,35. Já o estado com menor custo para tirar a carteira de habilitação é a Paraíba, com R$ 1.950,40. Além da PB, só há mais um estado no país com o valor abaixo dos 2 mil: São Paulo, com R$ 1.983,90.