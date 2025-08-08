Amanda Klein: Unir Brics contra tarifaço de Trump é ilusório

E são respeitados como grandes potências, cada uma com sua esfera de influência. Basta dizer que Putin tem um encontro programado para os próximos dias com o presidente americano, provavelmente no Oriente Médio.

Amanda Klein

Outra ameaça que paira sobre o Brasil são as investigações que correm nos Estados Unidos na seção 301 da lei de comércio, por práticas consideradas ilegais. São citados o desmatamento, a pirataria, o pix, controle das redes sociais e outros. Além disso, tem a escalada política contra Alexandre de Moraes e possivelmente outras autoridades.

Ontem, a embaixada americana no Brasil voltou a repostar uma mensagem com tom ameaçador escrita no dia anterior pelo subsecretário de diplomacia pública dos Estados Unidos. O post classifica Moraes como arquiteto da censura contra Bolsonaro e alerta outros ministros do STF para não fazerem o mesmo.

É nesse ambiente delicadíssimo e repleto de armadilhas que o Brasil precisa negociar para salvar boa parte do agronegócio e da indústria alvejados por uma guerra comercial/política que nada tem de racional ou de regular. São outras regras e outro jogo.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.