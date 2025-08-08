Fraude no INSS: 800 mil ainda não pediram reembolso dos descontos ilegais

O governo afirma ter devolvido os descontos ilegais a 1,64 milhão de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e revela que 800 mil aposentados e pensionistas ainda não se manifestaram para a adesão ao acordo.

O que aconteceu

Cerca de 800 mil beneficiários lesados ainda não solicitaram ressarcimento. Dos mais de 2,43 milhões de aposentados e pensionistas aptos a aderir ao acordo, somente 1,66 milhão relataram que foram vítimas do esquema fraudulento. A constatação da irregularidade é um dos critérios para receber a restituição.

INSS devolveu recursos a 1,64 milhão de aposentados e pensionistas. A estimativa apresentada corresponde a 98,5% dos que sofreram descontos indevidos nos benefícios. A fraude foi confirmada pela PF (Polícia Federal) em abril e resultou na troca de comando do instituto.