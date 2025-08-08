Quando é o próximo pagamento do Bolsa Família? Veja calendário em agosto

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto já têm início definido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como será o pagamento?

A liberação segue a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário (veja abaixo as datas). Os repasses ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada.

A única exceção é em dezembro, quando o calendário é antecipado para permitir que o dinheiro esteja disponível antes do Natal, encerrando no dia 10.