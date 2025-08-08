Clínica de vacina aposta em treinamento constante para se destacar, diz CEO

Para Rosane, como todos vendem o mesmo produto, manter o público interessado sobre as possibilidades de vacinação, aliado ao atendimento, aumenta a capacidade da Saúde Livre continuar competitiva nesse mercado.

Existe mercado. Não é você abrir uma portinha e o povo vai vir. Não, é todo um trabalho. A gente precisa se comunicar, a gente precisa trazer essa informação para as pessoas. A gente tem a obrigação de falar sobre prevenção. Rosane Argenta

Entre a fundação das clínicas Saúde Livre em 2012 até 2015, a empresa tinha cinco clínicas próprias, todas elas entre o interior do Mato Grosso e a capital do estado. O foco era nas vacinas complementares ao que o Plano Nacional de Imunizações oferece, uma questão que a família da própria empresária já enfrentou.

Ao tentar reforçar a vacinação da filha do casal, a experiência negativa abriu os olhos de Rosane para a falta de opções na cidade onde o casal morava. O histórico da família na área da saúde bucal do lado de Rosane, e da cardiologia do seu sócio, facilitou o início do negócio.

O casal dividia um espaço com diferentes salas para atendimento de saúde na cardiologia e na área de cirurgia odontológica. Com as adequações necessárias que o setor de vacinação exige, eles dispensaram a necessidade de alugar um novo espaço e contaram com a experiência de uma enfermeira que usou seu conhecimento sobre protocolos de vacinação. Em cerca de três meses, o casal recuperou o investimento inicial.

'Fama através do medo'