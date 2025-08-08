Pagamentos do Auxílio Gás em agosto: veja aqui calendário completo

O valor repassado equivale a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito, a renda mensal por pessoa deve ser de, no máximo, meio salário mínimo. Beneficiários do Bolsa Família ou de outros programas sociais também se enquadram nos critérios.

Os recursos são creditados em contas bancárias comuns ou digitais. Quando o beneficiário não possui conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança social digital. O saque pode ser realizado em até 120 dias após a liberação.