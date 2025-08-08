Dólar e Bolsa rondam estabilidade com cenário externo no radar

Bolsa abre em leve recuo, sem tendência definida. Às 10h22, o principal índice acionário da Bolsa de Valores recuava 0,16%, aos 136.311 pontos, depois de fechar em forte alta ontem de 1,48%.

Os ativos hoje seguem influenciados pelos dados econômicos fracos dos EUA. Os agentes financeiros mantêm no radar a política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano).

Atenções ao pacote do governo em resposta ao "tarifaço". O vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, confirmou que as medidas para mitigar o impacto do tarifaço já foram apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e devem ser anunciadas nos próximos dias; no mais tardar até a próxima terça-feira (12). Ontem, Alckmin avaliou como "boa" a reunião com Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada americana no Brasil. Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontra com o investidor Scott Bessent, em nova tentativa de reforçar o diálogo com Washington.

Brasil se aproxima da Índia em meio à ameaça de novas sanções. Lula e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, conversaram por cerca de uma hora ontem, discutindo o tarifaço e a necessidade de maior cooperação econômica. A meta conjunta é ampliar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Lula confirmou que visitará a Índia no início de 2026. Antes disso, em outubro deste ano, Alckmin fará uma visita preparatória ao país.

Balanço positivo da Petrobras pode voltar a impulsionar Ibovespa hoje. O resultado financeiro mostrou que a estatal reverteu o prejuízo do trimestre anterior e lucrou R$ 26,65 bilhões no 2º trimestre. O balanço anunciou ainda o pagamento de R$ 8,66 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). O valor, porém, veio abaixo das expectativas do mercado, que projetava cerca de R$ 12 bilhões.O resultado, que reflete maior produção e recuperação de margens, deve ser o principal fator a movimentar o pregão desta sexta-feira.

Temporada de balanços segue no radar. Além da Petrobras, o mercado acompanha hoje a divulgação dos resultados de M. Dias Branco (MDIA3), Paranapanema (PMAM3), PDG Realty (PDGR3) e Wilson Sons (WSON33).