Ex-diretor OMC: coalizão não é prioridade de países impactados por tarifaço

E a resposta que me foi dada por vários por várias pessoas com quem eu falei, por vários agentes com quem eu falei, todos eles disseram a mesma coisa.

Eles falaram: 'Olha a preocupação agora é cada um por si, cada um está querendo resolver o seu problema, ninguém está querendo subir a temperatura política, está todo mundo tentando encontrar uma solução pragmática para evitar impactos que vão ser muito fortes e muito danosos as economias envolvidas.'

Roberto Azevêdo, ex-diretor geral da OMC

O presidente Lula (PT) ligou para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para falar sobre o tarifaço norte-americano e o fortalecimento do Brics.

Os dois países tiveram as tarifas alteradas para 50% por decisão do presidente dos EUA, Donald Trump. A taxação foi o principal assunto do telefonema.



O ex-diretor da OMC afirmou que essa coalização entre os países atingidos pela tarifaço exige um pensamento estratégico e coordenado.

Então, essa noção de que 'nós vamos trabalhar pelo multilateralismo e fazer coalizões ou associações mais estreitas' não é prioridade agora, não está no horizonte temporal dos países.