Após Petrobras parar produção, dependência de fertilizante russo dispara

Desde então a produção nacional de fertilizante despencou. Em 2013, o Brasil produzia 9,3 milhões de toneladas de fertilizantes e consumia 30 milhões. Hoje, produz 7,7 milhões e consume 45 milhões, segundo a Associação Nacional para Difusão de Adubos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi à Rússia para "garantir" a importação de fertilizantes ao Brasil Imagem: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP

Já as importações do produto dispararam. No ano passado 85% dos fertilizantes utilizados na agricultura foram importados. Este ano, essa fatia vai passar de 90%, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, "expondo o agronegócio, que é a nossa menina dos olhos", diz Hebert Passos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Fertilizantes da Baixada Santista.

A Rússia é quem mais exporta fertilizantes para o Brasil. Foram 12,5 milhões de toneladas que entraram no país no ano passado, quase três vezes mais que as 4,8 milhões de toneladas em 2016. Os russos são os maiores exportadores de fertilizantes do mundo (16,6% do mercado), seguido por China (10%) e Canadá (8%), segundo dados da World's Top Exports, plataforma especializada em exportações globais.