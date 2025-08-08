Quem são os nove bilionários mais velhos do mundo; dois são centenários

Duas pessoas que já completaram o 100º aniversário de vida estão presentes na lista dos bilionários da Forbes, atualizada em tempo real.

O que aconteceu

O norte-americano George Joseph, de 103 anos, é o bilionário mais velho do mundo. Dono de uma seguradora, ele tem fortuna estimada em US$ 2,2 bilhões (R$ 11,9 bilhões na cotação atual).

O outro centenário da lista é Robert Kuok, de 101 anos. Pessoa mais rica da Malásia e dono de redes de hotéis, ele tem patrimônio líquido de US$ 12,7 bilhões (R$ 68,8).