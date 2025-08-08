iFood mira classe C com pedidos a partir R$ 15 para enfrentar concorrência

O anúncio do iFood vem em um momento de aumento da concorrência no setor, com a volta da 99Food e a chegada da Keeta, da chinesa Meituan, que deve começar a operar no Brasil em novembro. Com isso, o iFood envia uma mensagem importante para os restaurantes que integram a sua plataforma.

O restaurante paga para o iFood gerar negócio para ele. E o iFood investe em aquisição e retenção de demanda para esse restaurante. Entregamos um retorno maior de investimento do que ele teria se investisse em outros canais.

Lucas Pittioni, vice-presidente de políticas públicas e aquisições do iFood

Foco na classe C

Para garantir esse crescimento, um dos focos das ações de marketing do app é o público da classe C. A ideia é ampliar as ofertas de pratos mais baratos, a partir de R$ 15. "Existe uma oportunidade de penetração de delivery para a classe C e para pedidos de valor mais baixo. A ideia é furar algumas bolhas e servir populações que não são servidas hoje", diz Pittioni.

Uma das ações que deve ganhar tração é o programa de descontos iFood Hits. Nele, os restaurantes participantes têm mais visibilidade no aplicativo e oferecem os principais pratos do cardápio a preços acessíveis, com entrega barata e subsídio da plataforma. A ideia é fidelizar a clientela. Por enquanto, ele está ativo apenas em algumas cidades, como Salvador e Goiânia, mas deve ser ampliado.

Crédito ao restaurante e vagas

O app pretende também ampliar a oferta de crédito aos restaurantes parceiros. Ao todo, R$ 1,8 bilhão será destinado a esse tipo de empréstimo nos próximos meses.