Leilão da Receita tem de carro por R$ 1.200 a trio de iPhones por R$ 7.000

A Receita Federal realiza na próxima terça-feira, dia 12, um leilão com 272 lotes de mercadorias apreendidas em São Paulo. Há opções de drones, notebooks, smartphones, videogames, guitarras e até mesmo automóveis.

O que aconteceu

O leilão é online e destinado a pessoas físicas e jurídicas. O período para início das propostas começou ontem e segue até o dia 11, segunda-feira, às 21h (de Brasília). A sessão para lances está marcada para o dia 12, às 10h.

A visitação acontece até hoje em diversos locais, especificados no edital, mediante agendamento. As mercadorias estão armazenadas nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Bauru, Araraquara, São Bernardo do Campo, Barueri, Santos, Guarujá e Campinas.