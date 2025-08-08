O que pode ficar mais barato na cesta de compras após o tarifaço

Dependendo da magnitude de quanto de café deixar de ser exportado aos Estados Unidos, podemos ter um efeito de inflação menor do café.

André Diz, professor de economia do Ibmec

Fase final da colheita contribui para expectativa de queda dos preços. Outro fator que deve resultar na redução do valor do café é a segunda etapa da safra recorde, plantada sem a previsão das taxas para vender aos EUA. "Quando você alia uma oferta crescente pela colheita e uma demanda encolhendo de maneira abrupta, há uma reação de queda nos preços", destaca Delara.

Carne

Valor da proteína bovina tem trajetória incerta após o tarifaço. Com a sobretaxa, as expectativas apontam para a redução das exportações ao segundo maior consumidor da carne bovina brasileira. Como consequência, haverá uma maior disponibilidade para os açougues e supermercados. "Podemos ter um efeito de queda de preço da carne de curto prazo, por uma sobreoferta", afirma Thiago Moreira, professor de economia do Ibmec-RJ.

Cotação da arroba do boi fechou julho com queda de 7,3%. O patamar de referência para avaliar o preço de 15 kg do boi vivo passou de R$ 317,40 para R$ 294,35 no mês passado, mostra o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). A variação negativa é a mesma registrada no acumulado deste ano.

Corte do volume de produção pode reverter o alívio previsto. Ainda que as projeções apontem para o barateamento das carnes, o cenário não deve permanecer a longo prazo. "Os preços vão estar mais firmes na virada do ano, principalmente na virada para o primeiro trimestre de 2026, por conta de uma virada de ciclo [produtivo] e o mercado mais restritivo na oferta, similar ao que os Estados Unidos enfrenta neste momento", avalia Rodrigo Costa, analista de pecuária da Pine Agronegócios. Ele projeta que o cenário vai colocar o valor da arroba do boi acima de R$ 350.