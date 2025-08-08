Taxado em 50% por Trump, setor pesqueiro tenta reabertura com mercado da UE

A União Europeia interrompeu a compra de pescado brasileiro em 2018. Entre as causas alegadas para a interrupção estavam as condições higiênico-sanitárias da produção brasileira.

O bloco comprava quase 10% do que o Brasil exportava em pescado. Em 2017, último ano de rotas abertas para a Europa, o Brasil exportou US$ 246 milhões em pescados para o mundo. O principal destino comercial eram os Estados Unidos, com 44% do total exportado. A União Europeia ficava com pouco mais de US$ 23 milhões, quase 10% do total exportado.

Demanda do setor

A reabertura do mercado europeu é uma demanda do setor de pescados. O diretor-executivo da Abipesca, Jairo Gund, disse recentemente ao UOL que "a parte técnica já foi superada", mas que o tema nunca foi uma prioridade política. "Precisamos que o governo tenha essa proatividade de liderar essa pauta em alto nível, com o presidente da República e o Itamaraty", afirmou.

Ministério trabalha na adequação de embarcações. Enquanto aguarda uma resposta das autoridades europeias, a pasta diz que trabalha na adequação e certificação de embarcações para atender o mercado europeu.

Barcos devem seguir normas sanitárias específicas. Para poder fornecer à União Europeia, as embarcações devem ter, por exemplo, um sistema de refrigeração para armazenamento adequado do pescado durante um período prolongado. Além disso, os tripulantes precisam ter comprovante de que não possuem doenças incompatíveis com a manipulação de alimentos.