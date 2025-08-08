Calendário do PIS de agosto de 2025: veja data de pagamento do abono

Os profissionais que fazem aniversário nos meses de novembro e dezembro já têm data confirmada para receber o abono salarial de 2025. De acordo com o calendário oficial, os depósitos para esse grupo terão início em 15 de agosto, encerrando o cronograma de pagamentos do benefício neste ano.

Quem pode receber o abono?

Para ter direito, é necessário ter trabalhado com registro formal — seja no setor privado ou como servidor público — por, no mínimo, 30 dias em 2023.

Além disso, a renda média mensal no período deve ter sido de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00), e o trabalhador precisa estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.