Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando o seu estará disponível

No modelo tradicional, chamado de saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode retirar todo o saldo, somado à multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser feito por até 60 dias.

Como aderir?

A solicitação deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. Nesses canais, é necessário indicar uma conta bancária para receber o valor, que, segundo a Caixa, é depositado em até cinco dias úteis quando o pedido é feito no mês de aniversário.

Também é possível voltar ao modelo saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja operação de antecipação ativa. Contudo, a mudança só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Cálculo do valor

O montante a ser retirado é determinado por uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre o saldo total, acrescida de uma parcela adicional fixa, de acordo com a quantia existente nas contas: