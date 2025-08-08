Tarifaço traz mais incerteza fiscal do que pandemia, diz setor de máquinas

José Velloso, presidente-executivo da Abimaq

Velloso acredita ainda que o pacote elaborado pelo governo para socorrer os setores atingidos pelo tarifaço não será suficiente. A expectativa é que o Planalto anuncie as medidas na semana que vem.

O que acontece? A empresa aqui do Brasil, que não tiver perspectiva, ou não estiver vendo o fundo do túnel, nem vai lançar mão desse pacote. Aí não vai ter problema fiscal.

Porque ele não vai lançar? Eu não vou pegar um empréstimo numa taxa de juros que aqui no Brasil, mesmo as taxas de juros do BNDES, que girem em torno de 20% ao ano, ou então eu vou colocar em casa um funcionário que eu não sei se ele vai voltar a trabalhar, porque se eu perder as exportações, eu não vou mais precisar de trabalhador.

O que acontece? Muitos empresários já vão tomar medida definitiva. Ele vai demitir o funcionário, ele não vai pegar o financiamento, ele vai diminuir a sua fábrica, e alguns vão até fechar o seu negócio aqui no Brasil.