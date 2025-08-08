A multinacional suíça, por exemplo, anunciou que as publicações de participantes do programa 'Influencer Nestlé' alcançaram quase 50 milhões de visualizações orgânicas, com mais de 4 mil conteúdos publicados nos últimos três anos.

Os mais conhecidos, entretanto, são os 'itubers' — os colaboradores do Itaú. No Instagram, por exemplo, o perfil dedicado à cultura interna da instituição, que mostra o dia a dia dos colaboradores, tem 145 mil seguidores.

'O funcionário está ali, vivendo o dia a dia, o clima organizacional, os bastidores da companhia. O conteúdo tem mais autenticidade e mais originalidade', afirma Carolina Terra, pesquisadora e professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP).

Carolina acaba de lançar o livro 'De funcionários a influenciadores - Por que ter programas de funcionários influencers vale a pena', pela Summus Editorial.

Mas vale a pena investir nesse tipo de iniciativa? E quais são os riscos? O UOL Mídia e Marketing conversou com a acadêmica. Confira:

Ter programas de funcionários influenciadores vale a pena? Quando isso pode dar problema?