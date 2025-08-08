Três das 10 pessoas mais ricas nos EUA (e do mundo) são imigrantes

Três entre as dez pessoas mais ricas nos Estados Unidos (e do mundo) são imigrantes, segundo a Forbes, incluindo o maior bilionário do planeta: Elon Musk.

O que aconteceu

Elon Musk, de 54 anos, nasceu na África do Sul. Ele saiu de lá em 1989 e, inicialmente, foi para o país de sua mãe, o Canadá. Só depois, em 1992, que ele seguiu para os Estados Unidos para estudar, ainda como universitário. Ele tem uma fortuna de US$ 406,4 bilhões (R$ 2,2 trilhões na cotação atual).

Jensen Huang, CEO da Nvidia Imagem: AFP

O segundo imigrante mais rico da América é Jensen Huang, de 62 anos, cofundador e CEO da Nvidia. Ele nasceu em Taiwan e se mudou para a Tailândia ainda criança com sua família. Por conta das tensões sociais da época naquele país, ele, com nove anos, e seu irmão foram enviados para a casa de familiares em Washington (EUA). Ele tem fortuna estimada em US$ 155,8 bilhões (R$ 849,3 bilhões).