Se tarifas forem anuladas, EUA sofrerão uma crise como a de 1929, diz Trump

Desde abril, quando foram anunciadas as tarifas, ações subiram. O S&P, um dos principais índices do mercado de ações norte-americano, subiu cerca de 13% desde o dia 2 de abril, quando Trump anunciou a imposição de tarifas comerciais.

A crise de 1929 começou com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York. Conhecida como Grande Depressão, a crise levou a um drástico aumento do desemprego nos Estados Unidos, e a uma queda abrupta no PIB norte-americano, com consequências globais.

Tarifas no tribunal

A Justiça dos Estados Unidos avalia a legalidade das tarifas impostas por Trump a produtos importados. O tema é avaliado pela Corte de Apelações, em Washington, em ação iniciada por estados e empresas que contestam a cobrança. Eles argumentam que as tarifas funcionam como um imposto regressivo que encarece itens básicos para os consumidores.

Estados e empresas alegam que as tarifas não são permitidas com base nos poderes presidenciais de emergência que Trump invocou para justificá-las. Segundo eles, a Constituição dos EUA atribui ao Congresso — e não ao presidente — a autoridade sobre tarifas e outros impostos.

Trump alegou ter autoridade para estabelecer tarifas com base em uma lei de 1977. A Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional foi usada historicamente para sanções contra inimigos ou congelamento de bens. Trump foi o primeiro presidente a usá-la para aplicar tarifas.