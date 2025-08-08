Valor do salário mínimo cresceu R$ 106 em 2025; veja em quanto está

O salário mínimo nacional reajustado para R$ 1.518,00 foi creditado pela primeira vez na conta dos trabalhadores no mês de fevereiro.

O que aconteceu

Embora o novo valor esteja em vigor desde janeiro, o depósito só foi feito agora porque os vencimentos são pagos no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, o contracheque de fevereiro já apresenta o reajuste aplicado.

O salário mínimo corresponde ao valor mensal mais baixo que um trabalhador pode receber legalmente por sua atividade. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.