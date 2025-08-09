Alckmin diz que prioridade é reduzir setores afetados por tarifaço de Trump

O tarifaço imposto pelos Estados Unidos começou a valer no Brasil nesta semana. A sobretaxa de 50% sobre os produtos nacionais respeitará algumas datas descritas no decreto Trump publicou no dia 30 de julho.

O Brasil tem o maior percentual de tarifas extras. No final de julho, o país recebeu um adicional de 40% sobre a tarifa extra de 10% anunciada em abril.

Foram excluídos desse adicional 694 produtos brasileiros, como suco de laranja, aviões, castanhas, gás natural e fertilizantes. Essas e outras exceções equivalem a 45% dos produtos brasileiros exportados para os EUA, de acordo com os cálculos da Câmara Americana de Comércio no Brasil.

Alckmin disse que as negociações contribuíram para deixar 45% dos setores fora do tarifaço. O vice-presidente afirmou que de cada dez produtos que os EUA vendem para o Brasil, oito não pagam imposto. Segundo ele, o Brasil cobra uma tarifa média dos americanos de 2,7%.

Os Estados Unidos têm déficit com muitos países do mundo, mas têm superávit com três países grandes: Reino Unido, Austrália e Brasil. Então nós estamos empenhados em mudar isso.

Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Sem detalhar as medidas, o vice-presidente disse que o pacote de ajuda do governo tem foco nas empresas que exportam mais para os EUA. A expectativa é que o Executivo ofereça crédito subsidiado aos exportadores prejudicados.