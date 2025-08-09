Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário de agosto

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data definida para começar, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário segue a numeração final do NIS (Número de Identificação Social), que aparece no cartão dos beneficiários (veja abaixo as datas).

Os valores são liberados nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é adiantado para garantir o pagamento antes do Natal, com término no dia 10.