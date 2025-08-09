Calendário INSS 2025: veja datas de pagamento do benefício em agosto

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou oficialmente o cronograma de depósitos referentes ao mês de agosto de 2025. Os pagamentos seguirão a numeração final do benefício, desconsiderando o último dígito após o traço, como já é de praxe. O modelo segue sendo utilizado para manter a organização e facilitar o controle das transferências.

Entenda a distribuição dos valores

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus pagamentos efetuados entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Já os que recebem acima do piso nacional terão os valores creditados entre os dias 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de depósitos mensalmente. Desse total, cerca de 28,2 milhões são destinados a beneficiários com renda equivalente ao salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são direcionados a quem recebe valores superiores.