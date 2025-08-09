China elogia 'querido café brasileiro', mas consumo ainda engatinha por lá

O número de cafeterias explodiu nas grandes cidades chinesas na última década. Xangai lidera o ranking mundial, com mais de 9.500 unidades, e o consumo por delivery ultrapassou 3,4 bilhões de yuans apenas em 2023, segundo o relatório "Shanghai Urban Coffee Development", de 2024. A expansão é puxada por jovens urbanos de maior renda, que associam o café à conveniência e ao estilo de vida.

Mas o hábito de beber café na China ainda é restrito a grandes centros urbanos e camadas de maior renda. Segundo relatório da Shanghai Jiao Tong University, o consumo per capita foi de 16,74 xícaras em 2023 — ante mais de 240 nos Estados Unidos. O consumo segue concentrado e não se espalhou para regiões do interior ou para camadas populares.

Café ainda é visto como produto de nicho, mesmo nas regiões mais desenvolvidas. Para Julio Monteiro, vice-presidente da ABF-Rio (Associação Brasileira de Franchising), a bebida ainda não faz parte da rotina da maioria dos consumidores chineses. Segundo ele, o café é consumido por públicos específicos, em contextos sociais ou como símbolo de estilo de vida, impondo limites à sua popularização.

A cultura do chá limita o avanço do café no país. Carlos Eduardo Vian, professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq-USP, aponta que barreiras culturais ainda freiam a consolidação do grão: "Os chineses consomem chá há milhares de anos. O café encontrou espaço, mas enfrenta resistências profundas".

Especialistas avaliam que a China ajuda a mitigar perdas, mas não substitui os Estados Unidos. Marcela Kawati, economista da Lifetime Asset Management, destaca que a demanda chinesa ajuda a mitigar os efeitos do tarifaço, mas não oferece o mesmo nível de estabilidade e previsibilidade que os Estados Unidos proporcionam há décadas.

O avanço nas vendas depende de uma política comercial de longo prazo. Monteiro avalia que os acordos atuais são movimentos legítimos, mas ainda frágeis. "Contrato não garante continuidade. O que garante é relacionamento, entrega e respeito aos padrões do parceiro", afirma.