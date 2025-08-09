PIS de agosto tem calendário de pagamentos confirmado; veja aqui

Os trabalhadores com data de nascimento em novembro e dezembro já têm prazo definido para receber o abono salarial referente ao ano-base de 2023. De acordo com o cronograma oficial, os pagamentos desse grupo serão liberados a partir de 15 de agosto, encerrando o calendário de repasses do benefício em 2025.

Quem recebe?

O direito ao abono é garantido a quem exerceu atividade profissional com carteira assinada, seja no setor público ou privado, por pelo menos 30 dias em 2023. Além disso, é necessário que a média salarial mensal não tenha ultrapassado dois salários mínimos (equivalente a R$ 2.640 naquele ano), e que o trabalhador esteja cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Outro ponto fundamental é que os dados do vínculo empregatício tenham sido corretamente declarados pelo empregador, via RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou por meio do eSocial (prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de contratação.