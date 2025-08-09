Saque-aniversário do FGTS: calendário de 2025 está em andamento; veja datas

Já no modelo convencional, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito ao saque integral dos valores depositados, incluindo a multa de 40%, quando houver.

A retirada do valor no saque-aniversário é liberada no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e permanece disponível por 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A participação nessa modalidade é facultativa. Para aderir, o interessado deve acessar o site ou aplicativo do FGTS e fazer a solicitação. É necessário informar os dados de uma conta bancária para onde os valores serão transferidos. Segundo a Caixa Econômica Federal, caso o pedido seja feito dentro do mês de aniversário, o crédito é efetuado em até cinco dias úteis.

Se desejar retornar à modalidade tradicional (saque-rescisão), o trabalhador pode fazer o pedido também pelo aplicativo do FGTS — desde que não tenha antecipado valores dessa modalidade. A troca, no entanto, só se concretiza a partir do primeiro dia útil do 25º mês após a solicitação.

Qual o valor liberado no saque-aniversário?

O montante disponível varia conforme o total acumulado nas contas do FGTS do trabalhador. A quantia é definida por uma alíquota (percentual) que vai de 5% a 50%, acrescida de uma parcela adicional, de acordo com a faixa de saldo.