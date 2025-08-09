Tarifaço de Trump contra Brasil é mais latido do que mordida, diz Economist

Caso do Brasil mostra como Trump usa comércio como forma de interferir em assuntos de outro país, afirma a reportagem. A publicação ressaltou, porém, que quase 700 produtos ficaram isentos da tarifa, como aviões, petróleo, celulose e suco de laranja. Produtos como café, carne, frutas ficaram fora das exceções e ficam sujeitos à taxa.

Efeitos sobre a economia devem ser moderados, projeta a publicação. "O Brasil também é muito menos dependente dos Estados Unidos do que antes. Apenas 13% de suas exportações estão expostas às tarifas de Trump, uma queda em relação a um quarto há duas décadas. Enquanto isso, a parcela destinada à China aumentou quase seis vezes, para 28%".

Presidente Lula adotou postura firme ao afirmar que o Brasil não será "tutelado" ou "humilhado por um imperador". A revista também ressaltou que o país optou pela diplomacia ao pressionar o governo Trump por meio das empresas brasileiras e seus parceiros nos EUA —o que gerou as isenções.

Danos que as tarifas causam ao Brasil "provavelmente serão limitados", segundo a revista. "Lula provavelmente deveria continuar colhendo os benefícios de ser atacado por Trump e tentar evitar transformar isso em uma briga maior".

Reportagem afirmou que o maior risco pode estar no que Lula fará nos próximos dias. Isso porque na quarta-feira (6), o petista disse que consultaria outros membros do Brics, grupo que inclui as 11 economias emergentes, sobre maneiras de combater as tarifas de Trump, o que poderia desencadear a guerra comercial.

Trump já acusou o grupo de países de ser "antiamericano". O presidente dos EUA ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos de seus membros durante a cúpula do Brics, que ocorreu no Rio, no mês passado.