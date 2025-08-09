WeWork despeja dezenas de empresas de prédio em SP do dia para a noite

"Às 14h chega um e-mail dizendo que a gente teria 4h para sair porque no outro dia outra empresa iria chegar lá. Tinha gente com reunião marcada para o dia seguinte, salas reservadas para receber clientes, todo mundo tentando realocar de uma hora para outra, sem saber para onde ir", conta Alexandre Waclawovsky, da aceleradora de negócios Senior45!60, ao UOL.

O contrato, que é a assinatura de um plano que dá acesso a várias unidades da WeWork, detalha que os locais disponíveis podem ser atualizados periodicamente. Mas empreendedores ouvidos pelo UOL Economia reclamam que esperavam maior transparência da empresa, já que utilizavam o coworking da Girassol continuamente.

"Quando começaram os boatos (de cancelamento das reservas) e a gente foi conversar, disseram que, se viesse a acontecer, teria uma equipe preparada para nos auxiliar. Aí, do nada, começaram os cancelamentos. Nem os funcionários da recepção sabiam o que estava acontecendo. A gente fica revoltado porque eram empresas fidelizadas, que estavam lá há tempos", diz Marcus Paulo Rodrigues, da Bora Desenvolver.

Esses escritórios já haviam sido deslocados de prédio no ano passado, quando a própria WeWork foi despejada de uma das torres que ocupava na Vila Madalena por inadimplência. Rodrigues precisou mudar toda sua rotina de trabalho quando um coworking da WeWork na avenida Cerro Corá, também na zona oeste, foi fechado.

"Quando você faz uma reclamação formal, eles falam: pode cancelar o contrato, que a gente não cobra multa. Fica a impressão que eles querem mesmo romper os contratos individuais, não há nenhuma tentativa de manter o cliente".

Gigante em crise

A empresa vive crise desde 2019, quando tentou abrir capital em Nova York e expôs diversas falhas de governança.