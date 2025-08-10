Herdeira da Kopenhagen, Chantal Goldfinger criou outra marca de chocolate

@chantalgoldko Respondendo a @Gustavo Explaining the story of my family and my brand @GoldKo Chocolates My father was no longer in the office, in the next video he appears, I promise! ? original sound - Chantal Kopenhagen Goldfinger

UOL: Qual o primeiro chocolate que você se lembra de comer quando era criança?

Chantal Kopenhagen Goldfinger: Não lembro de um chocolate específico, o que me marcou mais foram os ovos de Páscoa. Em todo feriado, eu e meu irmão ganhávamos um de 10 kg, que era maior do que a gente. Na minha casa, ainda bem, nunca teve esse problema de não poder comer doce antes do almoço, por exemplo. Chocolate era liberado. Já tomei várias broncas dos meus pais, mas essa não era uma delas [risos].

Você chama seu pai [Paulo Kopenhagen Goldfinger] de papai Wonka. Ele é o cara que sabe cozinhar da sua família?

Meu pai não sabe cozinhar [risos]. Só sabe fazer chocolate. Se você der uma batata para ele assar, não vai conseguir.

Ele tem um paladar bem refinado, é um hiperfoco em um nível que nunca vi. Eu e meu irmão também sabemos fazer as receitas, mas ele é mais sofisticado.

Sua família não tem mais ligação com a Kopenhagen desde a década de 1990. Por que voltar para o ramo chocolateiro? Ainda mais com uma mistura sem açúcar?

Sempre ouvi as pessoas falando de culpa ao comer chocolate. Na minha cabeça, não faz sentido uma comida gerar esse sentimento. O cacau, por si só, é um superalimento. Ele tem flavonoides, antioxidantes, ajuda a liberar oxitocina no cérebro.

O vilão da história era o açúcar refinado. Quando entendemos isso, resolvemos testar uma receita sem ele, sem perder as propriedades que as pessoas tanto gostam: o sabor, o aroma e a textura. Queríamos de volta esse cheiro de infância. Foi assim que nasceu a GoldKo.